Підприємства Фірташа продовжують роботу, незважаючи на санкції РНБО
Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, незважаючи на санкції, введені після рішення РНБО указом президента України щодо Дмитра Фірташа і однієї з компаній групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Перш за все, група заявляє, що ми і наші бізнеси працюють у звичайному режимі і виконують і будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх родинами", - йдеться в отриманому агентством зверненні групи до контрагентів, партнерів і співробітників, що входять до Group DF.
Група заявила, що націлена на виконання контрактних зобов'язань із поставки продукції і надання послуг всіх її бізнесів, зокрема азотного, титанового, газового, логістичного, портового.
"Наші бізнеси роблять свій внесок у зростання експорту українських товарів за кордон. (...) Ми будемо продовжувати розвивати наші бізнеси на території України і в інших країнах, де група веде діяльність", - наголошується у зверненні.
Разом із тим, група запевнила, що буде і надалі забезпечувати стабільну роботу для більш ніж 50 тисяч співробітників підприємств, виплачуючи гідну зарплату і надаючи соціальні гарантії.
При цьому в групі висловили впевненість у несправедливості введених санкцій, але в цьому зверненні відмовилися від коментарів рішення РНБО.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 24 червня затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення персональних санкцій, зокрема, проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
Крім того, було позбавлено ліцензії на розробку Стремигородського родовища апатит-ільменітових руд у Житомирській області, видане на термін з 2004 до 2032 року ТОВ "Валки-Ільменіт", що входить до титанового бізнесу Group DF.