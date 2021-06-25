У Росії звинуватили Євросоюз в інтелектуальній бідності

Постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що ЄС не готовий до вибудовування нормальних відносин з Росією, повідомляє Лента.Ру.

Чижов нагадав, що на минулому саміті лідери альянсу запропонували Єврокомісії представити варіанти заходів у відповідь на можливі дії Росії. Йшлося в тому числі і про економічні санкції. На думку постпреда Росії при ЄС, після подібного обговорення можна було також запропонувати рішення, що "сприяють нормалізації відносин РФ з європейськими партнерами ".

"А сама по собі політика так званих санкцій - це шлях в нікуди, свідоцтво інтелектуальної бідності тих, хто все це вигадує", - сказав він.

Дипломат РФ зазначив, що заяви про відкритість до діалогу звучали неодноразово, однак цього недостатньо. За його словами, для цього потрібна політична воля Євросоюзу «переламати негативну тенденцію, а її на даний момент немає».