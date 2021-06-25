В Ефіопії вбиті троє співробітників "Лікарів без кордонів"

Троє співробітників міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (Medecins sans frontieres, MSF) загинули в регіоні Тиграй в Ефіопії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"(Вони) їхали вчора вдень, коли ми втратили з ними зв'язок. Цього ранку їх автомобіль було знайдено порожнім, а в декількох метрах лежали їхні тіла", - повідомляється на офіційному сайті організації в п'ятницю.

Серед загиблих - координатор "Лікарів без кордонів" з надзвичайних ситуацій Марія Ернандес, помічник координатора Йоханес Халеф Реда і водій Тедрос Гебремаріам Гебремайкл.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад на наших колег і будемо невпинно намагатися зрозуміти, що сталося. Марія, Йоханес і Тедрос були в Тиграї, надаючи допомогу людям, і немислимо, що вони заплатили за цю роботу своїм життям", - заявили в організації .

"Лікарі без кордонів" це міжнародна незалежна некомерційна медична гуманітарна організація, яка надає надзвичайну медичну допомогу населенню, постраждалому в результаті військових конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції, природних катастроф більш ніж у 70 країнах світу, в різних районах Африки, Європи, Південної і Північної Америки і Азії.

Тиграй - район Ефіопії з адміністративним центром у місті Мекеле. Озброєний конфлікт між федеральним урядом Ефіопії і владою автономного регіону Тиграй почався в листопаді 2020 року.