У МОЗ розповіли, як безкоштовно обстежитися на онкозахворювання

У МОЗ розповіли жителям України, що при виникненні будь-якої проблеми зі здоров'ям, краще рішення - звернутися до сімейного лікаря, повідомляє Страна.ua.

Зокрема, ви зможете отримати первинну консультацію, лікар призначить додаткові обстеження, аналізи або консультацію вузького спеціаліста. Він також розповість про профілактику різних захворювань, в тому числі й онкологічних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"Часто рак діагностується на останніх стадіях, коли менші шанси на порятунок і складніше лікування. Тому виявити онкологічне захворювання на ранній стадії - це пріоритет Програми медичних гарантій, яка покриває вартість ряду обстежень", - розповіли в МОЗ.

Профілактично пацієнти старшого віку можуть пройти:

мамографію (призначається жінкам від 40 років);

колоноскопію (тим, хто старше 40 років);

цистоскопию (від 50 років);

гастроскопію (від 50 років);

гистероскопию (людям старше 50 років);

бронхоскопію (від 50 років).

До того ж, при необхідності програма покриває лікування з анестезією, гістологічне дослідження, аналізи та опис результатів дослідження. Направлення на всі зазначені послуги видає лікар, з яким у вас підписано декларацію або вузький фахівець, який вас лікує.

"Пройти необхідне обстеження можна в 783 закладах, серед яких і приватні. Така невелика кількість обумовлено тим, що для виявлення захворювання потрібне сучасне обладнання. Рання діагностика вимагає апаратури з високою роздільною здатністю для візуалізації новоутворень незначних розмірів. Пацієнти молодшого віку також можуть отримати направлення, якщо є підозра новоутворень. " , - кажуть медики.

Також у МОЗ розповіли, що дослідження оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України в рамках пакету "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)". Потрібно також вибрати підприємство, яке має відповідний договір і необхідне обладнання і фахівців.