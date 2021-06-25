У Києві на вихідні через мотофестиваль перекриють вулиці
Патрульна поліція попереджає про перекриття декількох вулиць в Києві 26 і 27 червня через щорічний всеукраїнський мотофестиваль Moto Open Fest, який буде три дні.
Пресслужба поліції інформує:
- 26 червня з 12:00 до 16:00 перекриють вулицю Хрещатик і в'їзди з прилеглих вулиць (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького);
- 26-27 червня з 12:00 до 17:00 перекриють Паркову дорогу і в'їзди з прилеглих вулиць (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного).