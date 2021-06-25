На Львівщині чоловік оформив 25 кредитів на свою колегу

25-річного жителя Львівщини викрили на шахрайстві. Як встановили правоохоронці, зловмисник оформив 25 онлайн-кредитів на свою знайому-колегу і незаконно заволодів коштами, повідомляє Обозреватель.

Про це в п'ятницю, 25 червня, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в області. Загальна сума кредитних грошей, які отримав хлопець, – 38 500 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено: зловмисник, увійшовши обманним способом у довіру до своєї колишньої колеги по роботі, отримав доступ до її мобільного телефона.

Далі хлопець замінив пароль онлайн-банкінгу дівчини і її фінансовий номер. Він мав доступ до паспортних даних жертви й оформив на її ім'я онлайн-кредити в різних мікрофінансових установах.

Дізнавшись, що на її ім'я було укладено кредитні договори, про які вона навіть не здогадувалася, власниця рахунку звернулася по допомогу в поліцію.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених:

ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку);

ч. 1 і ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Якщо провину фігуранта доведуть у суді, максимальне покарання, яке йому загрожує, – вісім років позбавлення волі.