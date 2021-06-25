В Ізраїлі відкрився перший в світі завод штучного м'яса

Ізраїльський стартап Future Meat Technologies Ltd. відкрив в місті Реховот «перше у світі підприємство з промислового вирощування м'яса». Розробники планують замінити курники та бойні біореакторами для виробництва м'яса на основі клітин, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg підприємство може виробляти 500 кілограмів м'яса в день і поки пропонує вирощену курку, свинину і баранину, найближчим часом почне виробляти яловичину. До кінця наступного року компанія має намір стати постачальником ресторанів США. Про це вже ведуться переговори з регуляційними органами.

За словами генерального директора стартапу Рома Кшука (Rom Kshuk), відкриття підприємства - величезний крок на шляху майбутніх м'ясних технологій, який дозволить вивести продукцію на прилавки до 2022 року. Він висловив надію, що це допоможе зменшити вплив м'ясної промисловості на світ, зробити навколишнє середовище здоровіше і надати реальні альтернативи м'ясу забитих тварин.

Ізраїльський стартап залучив 43 млн доларів інвесторів. Компанія стверджує, що у них найнижча ціна на культивовану курячу грудку. Кшук заявив, що йому вдалося знизити вартість до чотирьох доларів за 100 грамів, що становить малу частину від початкової ціни. Він планує знову скоротити цю ціну вдвічі до кінця 2022 року.

Кшук додав, працююча промислова лінія прискорює ключові процеси, такі як регулювання та розробка продукції. Future Meat створює на 80 відсотків менше викидів парникових газів, використовує на 99 відсотків менше землі та споживає на 96 відсотків менше води, ніж традиційне м'ясне господарство і виробництво.

Їх досвід може допомогти відкриттю подібних об'єктів в інших країнах, особливо в США і Великобританії, де популярність альтернативних видів м'яса на рослинній основі зростає. Стартап орієнтується на один з найбільш великих ринків споживання м'яса - США, потім розглядає розширення до Європи та Китаю.