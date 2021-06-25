Володимир Кличко братиме участь у реаліті-шоу

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко відчує себе телезіркою та потрапить на екрани до любителів реаліті-шоу. Ексбоксер стане учасником передачі Celebrity Hunted на німецькому відеосервісі Prime Video DE, повідомляє УНІАН.

Компанію Кличку складуть також відомі постаті, серед яких: модель Стефані Гізінгер, співачка Ванесса Мей, актор Аксель Штайн.

Згідно з правилами шоу, учасники протягом десяти днів повинні будуть ховатися від переслідування поліції, військових і розвідки. Герої проєкту не мають права перетинати кордон і порушувати закон.

Знімати учасників шоу будуть знімальні групи, які будуть ховатися від переслідування разом з ними.



