Меркель запропонувала інший формат саміту ЄС з РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після відмови Ради Європейського союзу (ЄС) організувати саміт з президентом Росії Володимиром Путіним розповіла про свою пропозицію провести переговори в форматі «без лідерів, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, остаточні формати та умови переговорів з Москвою ще будуть розроблені, проте вони будуть організовані без участі глав держав, пише Bloomberg.

Раніше стало відомо, що в Євросоюзі відкинули ідею запросити Путіна на зустріч з лідерами країн Євросоюзу. Крім того, глави держав і урядів ЄС на саміті в Брюсселі доручили зовнішньополітичній службі ЄС під керівництвом Жозепа Борреля вивчити можливість введення нових санкцій відносно Росії.