Поліцейського засуджено до 22,5 років за вбивство Джорджа Флойда

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовен був засуджений до 22,5 років тюремного ув'язнення в зв'язку з убивством Джорджа Флойда в 2020 році. Суддя Пітер А. Кехілл виніс вирок у п'ятницю, 25 червня, повідомляє Blaze.

Присяжні визнали Шовена винним у вбивстві другого ступеня, вбивство третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Спочатку після винесення обвинувального вироку прокуратура зажадала вироку до 30 років, але адвокат Шовена зажадав тільки умовний термін.

У своїх зауваженнях, звернених безпосередньо до родини Флойда, обвинувачений Шовен сказав, що він хотів би висловити свої «співчуття» сім'ї Флойда, але оголосив, що не може уточнити цю думку, і чи він хоче повідомити будь-яку додаткову інформацію.

«У зв'язку з деякими додатковими юридичними питаннями, я не можу в даний час зробити повну офіційну заяву», - сказав Шовен. «Але дуже коротко, я хочу висловити свої співчуття родині Флойда. В майбутньому буде деяка інша інформація, яка буде цікава, і я сподіваюся, що все це дасть вам деяке спокій».

Бріджит Флойд, сестра Джорджа Флойда і засновниця Меморіального фонду Джорджа Флойда, розповіла про розвиток подій відразу після того, як суддя виніс вирок.

«Вирок, винесений сьогодні офіцерові поліції Міннеаполіса, який убив мого брата Джорджа Флойда, показує, що питанням жорстокості поліції нарешті переймаються всерйоз», - йдеться в заяві CNN. «Тим не менше, нам треба буде пройти довгий шлях і багато чого змінити, перш ніж чорні і коричневі люди нарешті відчують, що правоохоронні органи цієї країни звертаються з ними справедливо і гуманно».

У заяві тривало:

«Тепер ми зосередимо свою увагу в Меморіальному фонді Джорджа Флойда на нарощуванні підтримки, щоб гарантувати, що Закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліцейській діяльності стане законом і принесе з собою надію на істотні зміни, яких ми так відчайдушно потребуємо цієї країні."