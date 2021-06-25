Кива поскаржився кремлівським пропагандистам на можливий тюремний термін

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива виступив на російському пропагандистському російському телеканалі "Россия 1". В ефірі політик поскаржився, що його нібито хочуть відправити у в'язницю на строк від 5 до 10 років, повідомляє Обозреватель.

Момент виступу він опублікував у своєму Telegram-каналі. Під час нього він знову тримав в руках шапку-вушанку з радянською символікою, пропаганда якої заборонена в Україні законом.

"Стаття, за якою мене хочуть залучити, починається від п'яти до 10 років позбавлення... (волі – ред.). Стаття, яку до мене застосували, звучить як поширення комуністичної та нацистської символіки на території України" , – сказав нардеп.

Йдеться про статтю 436-1, санкція якої дійсно передбачає позбавлення волі на вказаний Кивою строк. Щоправда, раніше сам нардеп говорив, що його викликали як свідка.

Також політик заявив, що його нібито хочуть посадити до Дня Незалежності. А людей, які підтримають таке рішення у разі суду, він назвав "хворою частиною".

Відзначимо, що нардеп не перший раз одягав її і публічно демонстрував.