Китай шантажував Україну постачанням вакцини

Китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. Доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна приєдналася до представленого Канадою на Раді з прав людини в Женеві у вівторок заявою, яке також підтримали понад 40 країн, із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян", - передає Associated Press з посиланням на власні джерела серед дипломатів в структурах ООН.

"У четвер Україна виключила своє ім'я зі списку держав, підтримали, після того, як китайські власті попередили Київ, що заблокують заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить, заявили дипломати з двох західних країн ", - відзначає агентство.

Агентство уточнює, що дипломати розповіли про це на умовах анонімності, оскільки не уповноважені говорити на цю тему зі ЗМІ.

За даними агентства, Україна домовилася про покупку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac, і станом на початок травня отримала 1,2 млн доз.

Журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит по цій темі ні в Києві, ні в Пекіні, відзначається в повідомленні.