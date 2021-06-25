Потяги на львівському напрямку затримуються через негоду

Ряд поїздів, прямуючих до Львова і від нього затримуються у зв'язку з погіршенням погоди, повідомляється в Facebook "Укрзалізниці" увечері в п'ятницю, повідомляє Интерфакс-Украина.

За даними компанії, з затримкою вирушили поїзда:

- №22 Трускавець - Харків (затримка склала 1:00)

- №3 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);

- №232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 52 хвилини)

- № 110 Львів - Херсон (затримка склала 7 хвилин)

- № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 1:00 40 хвилин).

Також за даними кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", швидкісний потяг "Інтерсіті" Київ-Львів №743 затримується більш ніж на годину. Згідно з повідомленнями машиніста, відсутня напруга в контактному центрі.

Крім того, "Прикарпатський експрес" змінив маршрут навколо Львова на Підзамче - Підбірці - Дубляни замість Підзамче - Дубляни.