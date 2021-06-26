Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони
У суботу, 26 червня, відзначається день пам'яті мучениці Акиліни Старшої, Біблоської (Фінікійської, повідомляє Телеграф.
Акилина народилася у 281 році в фінікійському місті Библосі в сім'ї побожних християн. У 12-річному віці на дівчинку-християнку донесли правителеві області Волусіану. Той спочатку вмовляннями, а потім погрозами намагався змусити Акилину відректися від віри. За відмову вона була страчена.
Гречихою Акилину прозвали тому, що в цю пору було заведено сіяти гречку. Точні терміни цих робіт залежали від погоди й зазвичай наступали "або за тиждень до Акилини, або через тиждень після Акилини". Ця культура вважалася вибагливою, тому на Русі намагалися дотримуватися термінів посіву і не намагалися вгадати урожай.
За старих часів 26 червня варили гречану кашу і пригощали нею жебраків.
Народні прикмети 26 червня
- Багато комах - буде тепла і ясна погода.
- Якщо бджоли вранці залишають вулик і розлітаються за здобиччю, то день буде теплим і сухим.
- Народились 26 червня всього в житті добиваються самостійно. Вони люблять рано вставати і відрізняються настирливістю. Носити їм слід алмаз.
Що заборонено робити 26 червня
- У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.
- Не можна на Килину працювати - інакше гречка не вродить.
- Молоко в цей день вважається шкідливим для здоров'я.