Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони

У суботу, 26 червня, відзначається день пам'яті мучениці Акиліни Старшо﻿ї, Біблоської (Фінікійської, повідомляє Телеграф.

Акилина народилася у 281 році в фінікійському місті Библосі в сім'ї побожних християн. У 12-річному віці на дівчинку-християнку донесли правителеві області Волусіану. Той спочатку вмовляннями, а потім погрозами намагався змусити Акилину відректися від віри. За відмову вона була страчена.

Гречихою Акилину прозвали тому, що в цю пору було заведено сіяти гречку. Точні терміни цих робіт залежали від погоди й зазвичай наступали "або за тиждень до Акилини, або через тиждень після Акилини". Ця культура вважалася вибагливою, тому на Русі намагалися дотримуватися термінів посіву і не намагалися вгадати урожай.

За старих часів 26 червня варили гречану кашу і пригощали нею жебраків.

Народні прикмети 26 червня

Багато комах - буде тепла і ясна погода.

Якщо бджоли вранці залишають вулик і розлітаються за здобиччю, то день буде теплим і сухим.

Народились 26 червня всього в житті добиваються самостійно. Вони люблять рано вставати і відрізняються настирливістю. Носити їм слід алмаз.

Що заборонено робити 26 червня