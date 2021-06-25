Стала відома сума, виділена на ремонт дверей ОП

Управління адміністративними будинками Державного управління справами 11 травня уклало угоду з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» ремонт дверей і тамбурів Офісу Президента за 235 тис. грн, повідомляє Нашi грошi.

До 28 травня «Побутрембуд» повинен був виконати поточний ремонт внутрішніх дверних блоків та вхідних тамбурів будівлі Офісу Президента по вулиці Банковій, 11 у Києві.

Ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Переговорну процедуру оголосили 29 квітня, а договір було укладено 11 травня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на «виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».