Байден прокоментував вирок экс-копу, який вбив Флойда

Президент США Джо Байден оцінив вирок екс-поліцейському Дереку Шовін, який вбив афроамериканця Джорджа Флойда, повідомляє Лента.Ру.

Байден зазначив, що він не знайомий з усіма обставинами, які враховувалися судом. Однак при цьому він підкреслив, що відповідно до діючих правил вирок здається йому «відповідним».

Раніше суд в Міннеаполісі засудив екс-поліцейського до 22,5 років в'язниці. Як зазначає CNN, звинувачення вимагало для Шовін 30 років позбавлення волі, а захист наполягав на умовному терміні і обліку вже відбутого.