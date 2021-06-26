Telegram оголосила про випуск великого поновлення

Команда популярного месенджера Telegram оголосила про випуск важливого великого оновлення, в якому додала підтримку групових відеодзвінків та низку інших корисних функцій – нові анімації, фони та інструменти для роботи з ботами. Функція відеочату працює як в мобільних додатках, так і з планшетів чи комп'ютерів, повідомляє Обозреватель.

Про це розробники розповіли﻿ в блозі Telegram. Вони зазначили, що тепер в месенджері можна включити відеотрансляцію з камери або зображення з екрана в голосовому чаті будь-якої групи, тобто моментально перетворити голосовий чат в будь-якій групі на відеоконференцію.

Щоб відеочат почав працювати, потрібно, щоб його учасники включили камери і відповідну опцію при виклику.

З ноутбука чи комп'ютера груповий відеодзвінок відкривається в окремому вікні, де також буде перелік учасників та сітка з їхніми відео. Тобто під час відеочату можна буде паралельно переписуватися в інших чатах.

Відеотрансляцію можна розгорнути на весь екран, натиснувши на неї. Також можна закріплювати відео одного з учасників так, щоб його бачили всі інші.

Розробники кажуть, що також поліпшили функцію шумозаглушення під час викликів.

У відеорежимі поки що одночасно можуть спілкуватися лише 30 учасників, які приєдналися до чату. В Telegram пообіцяли збільшити цей ліміт.