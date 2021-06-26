У посольстві США засудили розширення Росією зони в Чорному морі

Росія, на додаток до агресії на сході України, оголосила надзвичайно велику зону в Чорному морі закритою для військових та інших кораблів. Обмежуючи морську діяльність в українських водах, Кремль знову намагається підірвати територіальну цілісність України, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, перебуваючи в Бердянську, повідомляє пресслужба американського посольства. Квін підкреслила, що Росія створює перешкоди для судноплавства і загрози обмеження свободи судноплавства через Керченську протоку, що вплинуло як на міжнародну торгівлю України, так і на добробут звичайних українців.

"Нещодавно Росія, на додаток до ескалації своїх сил на сході України, оголосила надзвичайно велику зону закритою для військових та інших офіційних кораблів на більшій частині Чорного моря через військові навчання. І це, у поєднанні з іншими діями Росії у Керченській протоці, фактично перекриває доступ до Азовського моря для багатьох кораблів. Тож, будьмо абсолютно відвертими характеризуючи ці дії: обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову намагається підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, в цьому випадку на морі" , – заявила Квін.

25 червня повірена відвідала будівництво військового містечка для дивізіону катерів та відділу спеціальних дій Морської охорони Держприкордонслужби України за Програмою експортного контролю та безпеки кордонів посольства США.

Квін зазначила, що проєкт у Бердянську спрямований на те, щоб допомогти Україні гарантувати безпечне та вільне судноплавство і захистити український суверенітет на своїх територіальних водах.

Цей проєкт, за її словами, є лише однією частиною інвестицій розміром 4,5 мільйона доларів США у військові об’єкти в Бердянську й Маріуполі.