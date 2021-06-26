Fitch оцінило ризики легалізації біткоїнів

Рейтингове агентство Fitch розкрило небезпеку легалізації біткоїна як платіжного засобу в Сальвадорі, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з доповіддю агентства, даний крок може збільшити ризики регулювання фінансових інститутів, фінансові та операційні ризики. Крім цього, легалізація біткоїна може призвести до порушення міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Експерти Fitch також відзначають, що владі країни необхідно розробити заходи для забезпечення безпеки в питанні операцій з біткоїнами, позаяк різкі коливання вартості можуть значно ускладнити його використання як платіжного засобу.

Раніше Сальвадор став першою у світі країною, яка зробила біткоїни легальним платіжним засобом. За цю ініціативу проголосували 62 законодавці із 84. Згідно з ініціативою, обмінний курс до долара «буде вільно встановлюватися ринком». Також ціни можуть встановлюватися в біткоїни, податкові внески можуть сплачуватись в цифровій валюті, а обміни в біткоїнах не оподатковуватимуть на приріст капіталу.