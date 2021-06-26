Наявність ПДЧ не зупинило б росіян - посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Кримського півострова, повідомляє Дзеркало тижня.

Так дипломат відреагувала на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, котрий поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році.

На питання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.

«Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні. Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давно. І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції Гідності, дуже швидко зреагували» , -заявила Фельдгузен в інтерв'ю ZN.UA.