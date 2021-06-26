Перепис українців хочуть провести по номерам мобільних

Перепис українців хочуть провести по номерам мобільних

Ідентифікація респондентів Всеукраїнського перепису населення, ймовірно, буде проходити за допомогою номерів мобільних телефонів. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов на своєму телеграм-каналі, повідомляє Телеграф.

За його словами, відповідне рішення прийняли 25 червня в ході засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису населення.

"Учасники засідання погодилися, що "потрібно ввести сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збору переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання за програмою Всеукраїнського перепису населення через Інтернет)", - написав Немчинов.

Крім того, в п'ятницю були узгоджені наступні рішення:

  • актуалізувати цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб Всеукраїнського перепису населення;
  • модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків і переписного районування Всеукраїнського перепису населення.

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може статися у 2030 році, традиційний перепис населення планується у 2023 році.

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