Перепис українців хочуть провести по номерам мобільних

Ідентифікація респондентів Всеукраїнського перепису населення, ймовірно, буде проходити за допомогою номерів мобільних телефонів. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов на своєму телеграм-каналі, повідомляє Телеграф.

За його словами, відповідне рішення прийняли 25 червня в ході засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведення Всеукраїнського перепису населення.

"Учасники засідання погодилися, що "потрібно ввести сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збору переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання за програмою Всеукраїнського перепису населення через Інтернет)" , - написав Немчинов.

Крім того, в п'ятницю були узгоджені наступні рішення:

актуалізувати цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб Всеукраїнського перепису населення;

модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків і переписного районування Всеукраїнського перепису населення.

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може статися у 2030 році, традиційний перепис населення планується у 2023 році.