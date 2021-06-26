Microsoft офіційно представила нову Windows 11

Корпорація Microsoft офіційно представила нову версію своєї операційної системи – Windows 11. Це оновлення називають найбільшим за останні 10 років, повідомляє Обозреватель.

Новий дизайн

Компанія переробила дизайн нової ОС – тепер замість звичних плиток користувачі будуть бачити "повітряне" меню з закругленими кутами. При цьому панель "Пуск" перемістилася в центр екрану, проте при бажанні її можна буде повернути на звичне місце.

Windows 11

Windows 11 дозволить групувати додатки, налаштовувати кілька робочих столів – наприклад, для роботи та розваг. Також у новій операційці з'явилася окрема сторінка з віджетами: календарем, погодою, пошуком у мережі, списком справ та іншим.

Підтримка додатків для Android

Ще одне нововведення – тепер Windows підтримує програми Android. Наприклад, TikTok або Instagram. Їх можна буде завантажити прямо з магазину Microsoft Store.

"Найкраща Windows для ігор"

Microsoft назвала 11 версію "найкращою Windows для ігор". І, схоже, це правда.

в новій версії вбудовано стримінговий сервіс xCloud, який дозволяє за допомогою хмари грати в ігри для консолей Xbox.

також з'явилася Auto-HDR, яка дозволить поліпшити динамічний діапазон навіть в іграх, де раніше не було підтримки HDR. Із цією функцією перенесення кольорів виглядає більш природним.

Windows 11

Висока продуктивність

Система стала займати на 40% менше місця і працює більш ефективно, ніж раніше, завдяки поліпшенню роботи з фоновими завданнями.

А ще Windows 11 краще оптимізована під роботу з планшетами: доопрацьовані жести, поліпшений голосовий набір, змінилася екранна клавіатура.

Windows 11

Раптове оновлення

Вихід оновлення буде відбуватися поступово. Наприкінці місяця його отримають учасники програми бета-тестування. А вже до кінця року його отримають інші користувачі.

Для власників ліцензій Windows 10 нова версія буде безкоштовною. Решті доведеться платити. Для роботи знадобиться комп'ютер із 4 гігабайтами оперативної пам'яті та відеокарта, яка підтримує DirectX 12.