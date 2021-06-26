В Аргентині оцінили ефективність вакцини "Супутник V"

Одна доза російської вакцини «Супутник V» знижує смертність від коронавируса на 70-80 відсотків серед пацієнтів старше 60 років. Такі дані випливають з попередніх результатів дослідження, проведеного Міністерством охорони здоров'я Аргентини, повідомляє Лента.Ру.

Після введення другої дози препарату смертність падає більш ніж на 90 відсотків. Подібні результати також демонструє вакцина AstraZeneca. В основу дослідження лягли дані 471 682 чоловік у віці від 60 років.

Виробництво російського препарату в Аргентині почалося на початку червня. Церемонія запуску пройшла в форматі відеоконференції. За оцінками, на початковому етапі буде вироблено по одному мільйону кожної з доз вакцини.