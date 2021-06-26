Російські кораблі проведуть маневри біля британського авіаносця

Російські кораблі постійного з'єднання ВМФ в Середземному морі проведуть ракетні стрільби в декількох десятках кілометрів від авіаносної ударної угруповання Великобританії, очолюваної авіаносцем Queen Elizabeth, повідомляє Кореспондент.

Це випливає з міжнародної системи повідомлень для авіаперсоналу (NOtice To AirMen, NOTAM). Згідно з даними системи, маневри кораблів ВМФ Росії з пусками ракет відбудуться 26 червня. Для них закрита зона Середземного моря на південь від Кіпру.

У повідомленнях NOTAM відзначається, що авіаносна група Британії з 1 по 30 червня діє в невеликому районі моря також на південь від Кіпру. Північну межу зони навчань ВМФ і район дії авіаносця Queen Elizabeth розділяє всього близько 30 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Росія закликала США і НАТО відмовитися від навчань Sea Breeze-2021. Там вважають, що масштабність навчань Sea Breeze не відповідає реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні.