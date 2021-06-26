Військова хунти М'янми хоче розширити дружбу з Росією

Військова хунта М'янми розраховує на розширення контактів з Росією, яку розглядає як саму дружню країну, заявив головнокомандувач збройними силами М'янми, лідер військової влади країни старший генерал Мін Аун Хлайн, який перебуває з візитом в Москві, повідомляє Дзеркало тижня.

«Росія - наш вірний друг, справжній друг <...>. Росія по відстані далеко, зате наші думки збігаються, причому це перевірено історією. Тому я б сказав, Росія - наш друг назавжди» , - сказав Хлайн.

За його словами, відносини М'янми та Росії мають великий потенціал у сферах торгівлі, культури, спорту, туризму.

«Для розвитку співпраці потрібна довіра, а воно виникає в процесі розширення контактів. Потрібно дізнатися один одного, тоді і з інвестиціями все піде краще» , - додав головком ЗС М'янми.

Мін Аун Хлайн також висловив надію на розвиток обмінів між РФ і М'янмою.