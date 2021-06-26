Microsoft повідомила про чергову атаку російських хакерів

Компанія Microsoft повідомила про нову активність хакерської групи Nobelium, яку пов'язують з РФ, щодо користувачів компанії та їх даних в 36 країнах, в основному в США і Великобританії, а також злом пристрою служби підтримки клієнтів Microsoft, повідомляє РИА Новости.

"Центр розвідки загроз безпеки Microsoft відстежує нову активність від зловмисника Nobelium. Наше розслідування використовуваних методів і тактик триває, але ми помітили розпорошення паролів і атаки методом перебору паролів" , - йдеться в заяві компанії.

Як зазначає Microsoft, метою дій хакерів стали певні користувачі, в тому числі IT-компанії (57%), урядові установи (20%), а також меншою мірою неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси. Активність була зосереджена в основному на США (близько 45%), Великобританії (10%), Німеччині, Канаді та інших країнах.

Повідомляється також, що хакерам вдалося встановити шкідливе ПЗ на пристрої, що належить службі підтримки клієнтів Microsoft, і отримати доступ до деякої інформації, яка була використана для більш широкої активності.

Проте наголошується, що велика частина дій хакерів були безуспішними. Наразі відомо тільки про три установи, до акаунтів яких хакерам вдалося отримати будь-який доступ, з цими організаціями зв'язуються співробітники компанії.

Microsoft закликає користувачів вжити заходів щодо забезпечення захисту своїх даних.