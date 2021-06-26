Фирме Трампа мають намір пред'явити кримінальні звинувачення

Прокурори Манхеттена повідомили компанії Trump Organization, що незабаром їй можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення в результаті розслідування угод колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише The New York Times корпорацію Трампа можуть звинуватити в наданні незаконних пільг для топ-менеджерів, включаючи корпоративні квартири, автомобілі, а також утворення їх родичів в приватних школах.

Адвокат Trump Organization Рон Фішетті підтвердив іншому американському виданню NBC News, що юристи компанії протягом дев'яти хвилин говорили з прокурорами через Zoom 24 червня.

Фішетті спростував можливі звинувачення і вказав, що при їх пред'явленні подасть клопотання про закриття справи. Розслідування генеральної прокуратури Нью-Йорка щодо Trump Organization ведеться з 2019 року.

Раніше Нью-Йорк розірвав три контракти з Trump Organization, звинувативши Трампа в підбурюванні людей, які штурмували Капітолій США.

Також відзначимо, що контракти знаходиться в Нью-Йорку Trump Organization по експлуатації каруселі в Центральному парку Манхеттена, ковзанок і поля для гольфу в Бронксі коштують близько $ 17 млн на рік.

Після бунту в Капітолії PGA Америки і R & A оголосили, що будуть уникати двох полів для гольфу, що належать президентові.