Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала СБУ

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 23 серпня арешт колишнього заступника командира Центру спеціальних операцій, генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в державній зраді, пособництві й підготовці терактів та незаконному зберіганні зброї, повідомляє Ґрати.

Про це розповів прокурор у справі Іван Кисилевич.

Адвокат Шайтанова Георгій Мойсей повідомив, що заперечив прокурору в суді. Він вважає, що його підзахисний не може вже впливати на слідство, оскільки справа розглядається в суді по суті.

Адвокат посилався на те, що у Шайтанова за 14 місяців перебування під арештом серйозно погіршилося здоров'я. Тому просив суд віддати свого підзахисного на поруки двох осіб: автоперегонника Олексія Мочанова і народного депутата Ігоря Герасименко. Але суд відмовив захисту обвинуваченого і продовжив арешт Шайтанову.

Прокурор наполягав на тому, щоб залишити Шайтанова під арештом, оскільки, на його думку, продовжують існувати ризики, що він може сховатися або впливати на свідків у справі.

Суддя задовольнив клопотання звинувачення.