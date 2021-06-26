США та ФРН обговорюють компенсацію Україні через СП-2

Німеччина і США вивчають варіанти допомоги Україні після запуску газопроводу Північний потік-2, повідомляє Новое время.

За даними Bloomberg одним з варіантів розглядається посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій.

Ще одним варіантом є нарощуванням закупівель газу в Україні. Відзначається, що Німеччина готова почати переговори з РФ про збереження транзиту через українську ГТС.

Журналісти агентства відзначають, що розглядаються варіанти введення механізму, який би дозволив зупинити роботу Північного потоку-2 в разі тиску на Україну. Даний варіант є складним з технічної точки зору.

Основні положення по допомогу Україні будуть обговорюватися під час зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена.