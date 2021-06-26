ВООЗ назвала найбільш заразний штам COVID

ВООЗ назвала найбільш заразний штам COVID

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус назвав найбільшу заразну мутацію коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Про це він розповів на щоденному брифінгу в Женеві.

Найбільш заразним з усіх є дельта-штам, який виявили в половині країн світу і швидкими темпами поширюється серед нещепленої населення.

Гебреісус зазначив, що зараз у світі відзначається зростання випадків зараження коронавірусів, що може привести до збільшення смертності.

В Україні також почали фіксувати зараження дельтою. Влада і вчені побоюються, що він може привести до серйозного спалаху, поширившись швидше, ніж у західних сусідів.

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