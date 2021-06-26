ВООЗ назвала найбільш заразний штам COVID

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус назвав найбільшу заразну мутацію коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Про це він розповів на щоденному брифінгу в Женеві.

Найбільш заразним з усіх є дельта-штам, який виявили в половині країн світу і швидкими темпами поширюється серед нещепленої населення.

Гебреісус зазначив, що зараз у світі відзначається зростання випадків зараження коронавірусів, що може привести до збільшення смертності.

В Україні також почали фіксувати зараження дельтою. Влада і вчені побоюються, що він може привести до серйозного спалаху, поширившись швидше, ніж у західних сусідів.