В Україні вакцинували від коронавірусу рекордна кількість людей

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні 97 130 осіб були щеплені від COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу здобули 36 540 осіб, повністю імунізовані - 60 590 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали: - 623 мобільні бригади, - тисяча двісті двадцять дев'ять пунктів щеплення; - 20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 742 181 осіб.