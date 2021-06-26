В Україні вакцинували від коронавірусу рекордна кількість людей
Рекордна кількість щеплень за добу в Україні 97 130 осіб були щеплені від COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу здобули 36 540 осіб, повністю імунізовані - 60 590 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали: - 623 мобільні бригади, - тисяча двісті двадцять дев'ять пунктів щеплення; - 20 центрів вакцинації.
Станом на 24 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 742 181 осіб.
"З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 871 511 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 871 509 осіб повністю імунізовані та отримали 2 дози - 550 966 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2422475 щеплень", - уточнили в МОЗ.