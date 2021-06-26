У День Конституції відбудеться урочисте засідання парламенту

У понеділок, 28 червня, відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України, повідомляє УНІАН.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Засідання розпочнеться об 11:00.

28 червня Україна святкує 25-річчя підписання Конституції.

Ухвалення Конституції депутатами Ради сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію