Ілон Маск розпродав нерухомість і живе на території SpaceX

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск розпродав усю нерухомість і переїжджає у складальний будиночок за 50 тисяч доларів на території своєї космічної компанії, повідомляє Кореспондент.

Про це він сам повідомив у Twitter.

Новий будинок підприємця складається з блоків житла, яке швидко споруджується. Його площа становить 400 квадратних футів (37 квадратних метрів), і Маск назвав це приміщення своїм основним і єдиним домом.