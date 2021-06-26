Ілон Маск розпродав нерухомість і живе на території SpaceX
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск розпродав усю нерухомість і переїжджає у складальний будиночок за 50 тисяч доларів на території своєї космічної компанії, повідомляє Кореспондент.
Про це він сам повідомив у Twitter.
Новий будинок підприємця складається з блоків житла, яке швидко споруджується. Його площа становить 400 квадратних футів (37 квадратних метрів), і Маск назвав це приміщення своїм основним і єдиним домом.
"Мій основний будинок - це буквально халупа за півсотні тисяч доларів у Бока-Чіка, на Starbase, який я орендую у SpaceX. Це досить круто", - розповів він у відповідь на запитання користувача.