Спека: що може статися з автомобілем

На щастя, ми живемо не на екваторі, і 50 градусів спеки у нас поки що не буває. Однак деколи і тридцяти за Цельсієм буває достатньо, щоб машина отримала такий собі тепловий удар. Як запобігти впливу спеки на авто, повідомляє 24 Канал.

Не треба бути професійним метеорологом, щоб зрозуміти, що температура повітря, яку показує смартфон або градусник на вікні, насправді може набагато нижче реальної – на сонечку або в розігрітому салоні.

Перегрів салону

Велика площа скління сучасного авто призводить до парникового ефекту в салоні, тому температура всередині може піднятися більш як до 60 градусів. Від цього прискорено старішають пластики оздоблення, а деякі деталі можуть навіть частково деформуватися.

Щоб такого не сталося, краще не залишати машину на солнці у спекотний день. Коли ж іншого варіанту немає, прикривайте скло захисними екранами та залишайте трохи відкритими вікна, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Вміст багажника

Температура в багажному відсіку може сягати 50 градусів. Через це не варто тримати в багажнику (та й в салоні також) “вибухонебезпечні” місткості – банки та пляшки з газованими напоями, запальнички, консерви тощо. Якщо така тара в машині є, відчиняйте кришку багажника обережно і повільно – через різке надходження прохолодного повітря тиск в закритому об’ємі падає і перегріта пляшка саме цього моменту може вибухнути.

Система охолодження двигуна

Якщо у машини старий, забруднений зсередини й зовні радіатор, у спеку двигун може несподівано почати перегріватися. Так само у спеку може нагадати про себе один з несправних електровентиляторів обдуву радіаторів. Аби такого не сталося, по-перше, не допускайте експлуатації машини з такими умовно справними компонентами, а по-друге, для зниження температури мотора увімкніть опалення в салоні.

Перегрів бензонасосу

Зношена паливна помпа в прохолодну погоду більш-менш успішно виконує своє завдання. Але в спеку, коли щільність бензину стає нижче, та він ще й частково випаровується, тиск у магістралі падає, двигун втрачає потужність і працює з ривками. Це стосується як старих карбюраторних, так і сучасних інжекторних автомобілів.

Перегрів ГБО

Справний мультиклапан не допустить небезпечного підвищення тиску у газовому балоні, але краще не залишати машину з повним балоном під прямими променями сонця у спекотний день. Особливо, якщо ви не впевнені, що на газовій заправці вам задули пропану на всі 100 % об’єму (нагадаємо – балони LPG можна заповнювати пропаном максимум на 85 %, за цим слідкує спеціальний клапан). В спекотні дні літа радимо “задуватись” не “до повного”, а на конкретну кількість літрів – за таким розрахунком, щоб балон залишився напівпорожнім.

Шини

В принципі, сучасні шини не бояться високих температур і не дуже старіють від ультрафіолету сонця. Але якщо в гумі є мікротріщини або погано залатані дірки, від високого тиску (спровокованого спекою) через них може виходити повітря. Тому тиск у старих колесах у спекотні дні треба контролювати частіше.

Рекомендація:

Так, будь-яке сучасне авто справді призначене для роботи за температури до +50о С. Але ж це стосується лише більш-менш свіжих автомобілів, тому радимо завжди підтримувати своє немолоде авто у справному стані. Для цього треба як мінімум дотримуватись заводських рекомендацій щодо регламентного обслуговування. Тобто бажано замінювати деякі комплектуючі не за фактом їх поламки, а превентивно, після певного, обумовленого автовиробником пробігу.