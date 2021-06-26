Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає курс долара здійснював різкі різноспрямовані рухи, і Національному банку довелося спочатку продавати валюту, щоб стримати падіння гривні, а потім викуповувати її, рятуючи долар від обвалу.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися у вівторок 22 червня на позначці 27,15 / 27,35 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Нерезиденти скоротили покупки облігацій внутрішньої держпозики, пропозиція валюти від них знизилося. Менше стали продавати й експортери в очікуванні виплат компенсації податку на додану вартість. Перекіс між попитом і пропозицією довелося усувати Національному банку. Вийшовши з інтервенцією на продаж за ціною 27,41 гривень, регулятор продав кілька мільйонів, але не зупинив падіння гривні. У четвер 24 червня котирування досягли 27,55 гривень на покупку і 27,57 гривень на продажу. Національний банк знову був змушений вийти з інтервенцією: він продав 50 млн доларів за ціною 27,55 гривень, а потім підняв курс продажу на 1 копійку і продавав валюту аж до закінчення торгів.

У п'ятницю, 25 червня з самого ранку котирування пішли вниз, оскільки всі вийшли продавати валюту. Головним продавцем валюти в цей день став «Укрексімбанк»: він продавав долари, отримані від розміщення євробондів компанією «Укравтодор». Обсяг, виставлений на продаж, виявився занадто великий для ринку. На допомогу знову прийшов НБУ: він виставив ордер на покупку 100 млн доларів за ціною 27,34 гривень, а коли ця сума була куплена, виставив наступний ордер на таку ж суму за ціною 27,33 гривень. Завдяки зусиллям регулятора нижче долар не опустився. Всього з 22 по 25 червня Національний банк продав 79,5 млн доларів і купив 128 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 27,34 / 27,355 гривень - на 7 копійок на позиції «бід» і на 6,5 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Ціна готівкового долара на тижні, що минає досягла 27,45-27,47 гривень: за такою ціною його продавали в четвер гуртові обмінні пункти, а на табло роздрібних обмінників в цей день можна було побачити і 27,50 гривень. У п'ятницю, коли безготівковий долар почав падати, подешевшав і готівковий долар: до вечора в столиці цінник на продаж опустився до 27,32-27,34 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні виріс з 1,1847 до 1,1973 долара. Поштовхом до ослаблення долара США проти інших провідних світових валют (включаючи євро) став виступ глави ФРС США Джерома Пауелла, який пообіцяв не поспішати з підвищенням ставок. Закрили тиждень на позначці 1,1934 - на 73 пункти вище, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро спочатку подорожчав на 30 копійок - з 32,50 гривень в понеділок до 32,80 гривень в четвер 24 червня, а потім в п'ятницю подешевшав на 10 копійок, до 32,70 гривень, синхронно з падінням ціни готівкового долара.

Російський рубль зміцнювався до американського долара протягом всієї тижня, що минає. Ослаблення долара у світі та продовження зростання світових цін на нафту допомогли російській валюті вирости з 73,30 до 72,05 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 72,10 рубля за долар - на 81 копійку краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня подорожчав з 3,72-3,74 до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Через довгі вихідні повноцінно валютний ринок почне працювати тільки у вівторок.

Близькість кінця місяця і виплати компенсації ПДВ знизять необхідність експортерів в гривні. Складно передбачити, чи проявлять нерезиденти інтерес до чергового аукціону з розміщення ОВДП і як багато валюти вони продадуть. А ось продаж «Укравтодору» можуть продовжитися; в цьому випадку Національному банку знову доведеться виходити з інтервенцією і викуповувати надлишок валюти. У будь-якому випадку сильного падіння долара, як показали події тижня, що минає, регулятор не допустить. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 27,10-27,50 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Діапазон коливань євро залишаємо колишнім: 1,1700-1,2120 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,20 до 32,90 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня перевірить на міцність нижню межу коридору 72-74 рублі за долар і може ненадовго вийти з нього вниз. Але сильно зміцнитися рублю навряд чи дозволять, і до кінця тижня він все одно повернеться в коридор. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,70-3,80 гривні за 10 російських рублів.