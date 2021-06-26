Зеленський привітав кримських татар з днем прапора

В суботу, 26 червня, в Україні святкують День кримськотатарського прапора, який відзначають з 2010 року. В цей день президент України Володимир Зеленський згадав історію прапора та затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, повідомляє Сегодня.

"Золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар. Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджихан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці в листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримськотатарського народу" , – йдеться в повідомленні.

Він згадав, що в основу прапора покладена тарак-тамга – родовий знак династії Гіреїв, заснованої в XV столітті першим кримським ханом Хаджі I Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди.

"У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою "буржуазно-націоналістичним" символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації" , – йдеться в заяві ОП.

За його словами, кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай.

Президент пише, що з початку окупації Криму Росією кримських татар почали переслідувати, а блакитний стяг із золотою тамгою став символом свободи та боротьби кримськотатарського народу за свої права

На честь свята президент своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.