Нафтогаз назвав умови енергонезалежності країни

Україна має можливість відмовитися від імпорту газу за умови нарощування його видобутку на 5 млрд кубометрів на рік і скорочення неефективного споживання, повідомляє Україна 24.

Про це розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

На його думку, Україна може вийти на рівень енергонезалежності.

"Зараз Україна в цілому видобуває до 20 млрд кубометрів газу в рік, маються на увазі і приватні компанії, і державні. До речі, приватні компанії збільшують видобуток. На жаль, це "Нафтогаз" в останні роки скорочував видобуток.