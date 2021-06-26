Нафтогаз назвав умови енергонезалежності країни
Україна має можливість відмовитися від імпорту газу за умови нарощування його видобутку на 5 млрд кубометрів на рік і скорочення неефективного споживання, повідомляє Україна 24.
Про це розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
На його думку, Україна може вийти на рівень енергонезалежності.
"Зараз Україна в цілому видобуває до 20 млрд кубометрів газу в рік, маються на увазі і приватні компанії, і державні. До речі, приватні компанії збільшують видобуток. На жаль, це "Нафтогаз" в останні роки скорочував видобуток.
Моя особиста оцінка, що можна збільшити видобуток, принаймні, до 25 млрд кубометрів на рік при скороченні неефективного споживання. Це дозволить Україні вийти фактично на рівень енергонезалежності. Тобто ми не будемо імпортувати газ, ми навіть зможемо його експортувати в невеликих обсягах", - сказав Вітренко.