Туристи масово ринули в Одесу, дороги завмерли в пробках (відео)

Перед тривалими вихідними українці ринули на відпочинок до Одеси. Станом на ранок 26 червня на трасі утворилися величезні затори, повідомляє Обозреватель.

Зазначимо, що водночас погода в Одесі буде сприятливою у найближчі дні. Сайт зібрав фото та відео того, що відбувається в бік популярного українського курорту і що з цінами.

На кадрах видно, що на трасі в бік Одеси у заторі стоїть купа автомобілів. Крім того, на пляжах курорту також повний ажіотаж. Шезлонги майже всі зайняті, а туристам ніде пройти, оскільки кількість відпочивальників величезна.

У бік Одеси великий затор. Джерело: Скриншот

В Одесу їде багато туристів. Джерело: Скриншот

На пляжах Одеси ажіотаж. Джерело: Скриншот

Людей в Одесі дуже багато. Джерело: Скриншот

Погодні умови в ці вихідні в Одесі будуть хороші. Так, у суботу, 26 червня, температура повітря складе +24...+31 градус. 27 і 28 червня очікується від 22 до 28 градусів тепла.

Погодні умови в ці вихідні в Одесі будуть хороші. Джерело: Скриншот

Важливо додати, що морська вода на пляжах Одеської області відповідає гігієнічним вимогам. З 17 по 24 червня було перевірено 22 пляжі в Одеській області, які мають офіційний статус. Епідеміологи зробили 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 50 проб на санітарно-хімічні показники.

Варто зазначити, що цього року в Одесі за номер "економ" без зручностей доведеться віддати 530-680 гривень, стандарт з кондиціонером і санвузлом – 650-1700 гривень, напівлюкс – 1500-2500 гривень, люкс – 1600-3500 гривень. До речі, ціни на курорті змінюються в залежності від сезону.

Нагадаємо, на трасі в бік Кирилівки утворилися величезні затори. Перед тривалими вихідними українці віддали перевагу відпочинку саме на цьому популярному курорті, незважаючи на те, що Азовське море атакували медузи.