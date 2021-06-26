ПДЧ України в НАТО не зупинило б Росію - посол Німеччини

Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у відповідь на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова. Раніше він звинуватив ФРН і Францію в тому, що відмова в наданні Києву ПДЧ уможливила російську агресію у 2014 році.

На думку дипломатки, агресивні дії Росії не були спонтанними, а планувалися давно.

"Я перебувала тут в 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в ящиках російської влади давно, і вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції гідності, дуже швидко зреагували.