У Mitsubishi з'явився маленький бюджетний кросовер

Компанія Mitsubishi поповнила свою європейську лінійку маленьким бюджетним кросовером. Новинка отримала назву Space Star Cross, її основним конкурентом стане Dacia/Renault Sandero Stepway, повідомляє АвтоПортал.

Власне, це скоріше не класичний кроссовер, а піднятий хетчбек. Він побудований на базі звичайної пятидверки Space Star - найменшої моделі японського бренду для старосвітського ринку.

У довжину Space Star Cross налічує 3,85 м, його основна відмінність - збільшений кліренс, чорна обробка деяких елементів кузова (навколо крил, порогів, частини капота, ляди і корпусів дзеркал), інші колеса на 15-дюймових дисках, написи «Cross» . На цьому, власне, все. На відміну від інших моделей такого класу, японці не стали морочитися над спеціальними бамперами, повноцінним крос-обвісом і навіть рейлингами на даху. Повного приводу теж немає, так що доведеться задовольнятися лише однією провідною віссю.

Під капотом авто - 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 80 к.с., працює він в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Оснащення машини включає передні і бічні подушки безпеки, шторки безпеки, круїз-контроль і мультимедійну систему.

Поки новинка доступна лише в Португалії. Там ціна Space Star Cross становить 12 850 євро (без майже 15 300 доларів).