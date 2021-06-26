Hyundai різко обвалила ціни на новий кросовер

Hyundai різко обвалила ціни на кросовер Nexo. Модель користується дуже низьким попитом, а тому корейський автовиробник змушений робити дуже серйозні знижки, повідомляє АвтоПортал.

Якщо точніше, то новий Hyundai Nexo в США подешевшав майже в два рази - з 58 935 до 29 885 доларів. Власне, сам автовиробник знизив початкову ціну до 42 385 доларів, але різні знижки і субсидії зняли ще близько $12 тис.

Непопулярність кросовера пояснюється його силовою установкою. Це електромобіль, але зі своєрідним ГБО - замість акумуляторних батарей у нього бак з воднем і паливні комірки.

Звичайно, у водневих електрокарів є свої переваги - заправляються вони в лічені хвилини, як бензинові і дизельні авто. Запас ходу також високий - той же Hyundai Nexo здатний проїхати 595 км без дозаправки. Однак якраз заправляти кросовер ніде - навіть в розвинених країнах водневі АЗС - велика рідкість. І саме тому Nexo - найгірша з продажу модель Hyundai. За рік в середньому продають 200-250 авто.

Електрокроссовер Хюндай оснащений 163-сильним мотором і розганяється до 100 км/год приблизно за 9 с. Комплектація авто дуже багата - в базі значаться віртуальна приборка, електропривод сидінь і п'ятої двері, панорамний дах і паркувальний автопілот.