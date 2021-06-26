Ціни на вугілля злетіли до 10-річного максимуму

Вугілля подорожчало до найвищого рівня за 10 років. Дефіцит природного газу, споживання електроенергії та мізерні опади у Китаї підняли попит на енергетичне вугілля, повідомляє Обозреватель.

Поставки були обмежені через закриту шахту в Колумбії, повені в Індонезії і Австралії та спотворення торгових потоків, викликане китайською забороною на австралійське вугілля.

Вугілля, поставлене до Північно-Західної Європи в червні, досягло максимальної ціни з листопада 2011-го, піднявшись на 64%. За даними Argus Media, ціни на вугілля, що експортується з Ньюкасла в Австралії, велика частина якого йде в Азію, виросли на 56%.

Обидва еталонних показника цін на вугілля випередили зростання цін на нафту, мідь та інші сировинні товари, які отримали вигоду від сплеску економічної активності, викликаного вакцинацією. Підйом на паливних ринках сприяє підвищенню цін на електроенергію в США і Європі. Центральні банки борються з різким стрибком інфляції, частково викликаним зростанням цін на сировину, хоча останнім часом такі високорозвинені товари, як пиломатеріали, втратили свою актуальність.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики змушує державні шахти продавати вугілля за ціною значно дешевше імпорту, що призводить до мільярдних збитків і збільшення бюджетних дотацій. У 2020 році державні шахти отримали збиток майже 3 млрд грн через штучне заниження цін на їх вугілля.