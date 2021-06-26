Названа дата бою Усик - Джошуа (відео)

Британський промоутер Едді Хирн на своїй сторінці в Instagram прокоментував переговорний процес між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA і IBO в хевівейте британцем Ентоні Джошуа і українським претендентом Олександром Усиком, повідомляє Телеграф.

За словами Хірна, про бій Усик - Джошуа буде оголошений офіційно в найближчі два тижні, а дата поєдинку - 25 вересень 2021 року. Очікується, що шоу боксу пройде в Британії.

"Мені не хочу зараз говорити, що ми зробимо офіційну заяву протягом двох тижнів. Вам це все вже набридло. Дата бою Усика і Джошуа - 25 вересня", - розповів Хирн на своїй сторінці в Instagram .

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Нагадуємо, що Усик отримав шанс на бій з Джошуа, так як українець є обов'язковим претендентом на титул WBO в хевівейте. Однак перед захистом пояса Ентоні хотів битися з Тайсоном Ф'юрі. Британці майже домовилися про бій, але раптом втрутився американець Деонтей Уайлдер, який змусив "Циганського короля" провести бій з ним. В результаті AJ змушений провести поєдинок з українцем.