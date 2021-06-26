Дорофєєва здалася в новому сексуальному образі

Популярна співачка Надя Дорофєєва постала перед шанувальниками в абсолютно новому образі, кардинально змінивши імідж. Знаменитість знялася в незвичайній фотосесії, позуючи на камеру в стилі Медузи Горгони, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Дорофєєва опублікувала на сторінці в Instagram. На затемнених знімках можна розгледіти, що співачка одягла сексуальне вбрання – на фото зірка позує в топі і трусиках з високою посадкою.

На камеру Дорофєєва постала з заплетеними в коси волоссям, які зафіксовані в довільному порядку і стирчать в різні боки, що нагадують образ Медузи Горгони. В якості аксесуарів зірка вибрала масивні і яскраві прикраси – кільця-кастети, браслет, безліч ланцюжків, перлове намисто і сережки-кільця.

"Монстр" , – коротко підписала фото знаменитість.

Дорофєєва приміряла образ Медузи Горгони. Джерело: Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва показала стильну фотозйомку. Джерело: Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва опублікувала фото в сексуальному образі. Джерело: Instagram Наді Дорофєєвої

Користувачам мережі дуже сподобався незвичайний образ Дорофеєвої. У коментарях вони залишили безліч приємних компліментів.

"Улюблений образ, така естетика", "Це дуже круто", "Вау образ" , – писали шанувальники в фотоблозі.

Коментарі під фото. Джерело: Instagram Наді Дорофєєвої

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Наді Дорофєєвої

Коротко про знаменитість:

Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло".