Дорофєєва здалася в новому сексуальному образі
Популярна співачка Надя Дорофєєва постала перед шанувальниками в абсолютно новому образі, кардинально змінивши імідж. Знаменитість знялася в незвичайній фотосесії, позуючи на камеру в стилі Медузи Горгони, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото Дорофєєва опублікувала на сторінці в Instagram. На затемнених знімках можна розгледіти, що співачка одягла сексуальне вбрання – на фото зірка позує в топі і трусиках з високою посадкою.
На камеру Дорофєєва постала з заплетеними в коси волоссям, які зафіксовані в довільному порядку і стирчать в різні боки, що нагадують образ Медузи Горгони. В якості аксесуарів зірка вибрала масивні і яскраві прикраси – кільця-кастети, браслет, безліч ланцюжків, перлове намисто і сережки-кільця.
"Монстр", – коротко підписала фото знаменитість.
Користувачам мережі дуже сподобався незвичайний образ Дорофеєвої. У коментарях вони залишили безліч приємних компліментів.
"Улюблений образ, така естетика", "Це дуже круто", "Вау образ", – писали шанувальники в фотоблозі.
Коротко про знаменитість:
- Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло".
- В кінці минулого року вона випустила перший сольний трек "Gorit": за кілька днів новий хіт набрав мільйони переглядів на YouTube.
- Дорофєєва довгий час зустрічалася, а потім і жила в цивільному шлюбі з українським співаком Володимиром Гудковим, відомим під псевдонімом Володимир Дантес. Артистка вийшла заміж за коханого в липні 2015 року. Весілля зіграли в Києві.