У Києві перекрили Хрещатик: схема руху автобусів

У Києві перекрили вулицю Хрещатик. Автобуси №24, 114 організовано за схемою №24А та 114А, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує прес-служба﻿ "Київпастрансу".

У Патрульній поліції Києва раніше повідомили, що сьогодні і завтра перекриють низку центральних вулиць у зв’язку із проведенням мотофестивалю.

Сьогодні з 12:00 до 16:00 перекрили вулицю Хрещатик: від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького та в'їзди з прилеглих вулиць.

Нагадаємо, у Києві вчора обмежили рух великовагового транспорту на в’їзд до міста в зв’язку зі спекою. Обмеження ввели через перевищення денної температури повітря понад +28 градуси.

Зазначимо, в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська.