В Кремле заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского

Продление Украиной санкций в отношении российских компаний в Кремле расценивают как шаг для недопущения встречи Путина и Зеленского, повідомляє ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отреагировал на слова Зеленского о том, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России":

"Здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

Но встреча может не состояться из-за продления Украиной санкций против России, отмечает Песков.