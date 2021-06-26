В автосалонах з'явилися черги за автомобілями

В Україні люди, які бажають купити новий автомобіль, зараз повинні стояти в черзі за машиною близько двох місяців. Такі проблеми пов'язані з кризою в світовому автопромі, обумовленою нестачею мікрочіпів для виробництва транспортних засобів, повідомляє Обозреватель.

Так, з початком пандемії коронавірусу збільшився попит на електроніку і виробники напівпровідників переорієнтувалися на цю сферу. Коли ж у 2021 році відновилися продажі авто, фірми, що випускають чіпи, виявилися неготовими до потреб автовиробників, виник дефіцит, передає "Телеграф"﻿.

На ситуацію з негативного боку також вплинули пожежі на заводах в Японії, де виробляють мікрочіпи, і рекордні морози в штаті Техас (США), де розташовані головні американські виробники напівпровідників.

У зв'язку з цим в автосалонах в основному можна придбати лише старі моделі, а нові потрібно замовляти і чекати їх прибуття до осені. Особливо це стосується таких марок, як Jaguar, Volvo і Land Rover. Зменшився вибір і в салонах, де продають Infiniti, Mercedes і Audi.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко відзначив, що терміни очікування авто різних виробників відрізняються, але саму появу черг заперечувати не можна.

"Як довго буде зберігатися така ситуація – невідомо, залежить це скоріше від виробників і постачальників, як швидко їм вдасться вирішити власні проблеми" , – сказав Назаренко.

Разом з тим, представники низки автомобільних брендів (Volkswagen, Nissan і Renault) в Україні заявили про відсутність дефіциту основних моделей у салонах. У Mercedes-Benz виникли проблеми лише з наявністю деяких електромобілів і гібридів.