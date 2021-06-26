Мінські домовленості неможливо змінити через РФ - посол Німеччини

Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцер Ангела Меркель до кінця своєї каденції заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді, повідомляє Дзеркало тижня.

Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.