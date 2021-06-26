Мінські домовленості неможливо змінити через РФ - посол Німеччини
Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцер Ангела Меркель до кінця своєї каденції заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді, повідомляє Дзеркало тижня.
Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.
"Я дуже поважаю своїх колег, які зараз працюють над цими проблемами, розробляли так звані кластери, тому що це креативний підхід до переорганізації Мінських угод, порядку їх виконання. Але ми знову бачимо: якщо одна сторона не хоче конструктивно працювати над цим, прогресу ми не маємо", - додала Фельдгузен.