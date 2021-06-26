У Великобританії випустили монету в пам'ять про принца Філіпа
Міністерство казначейства Великої Британії в суботу, коли в країні відзначається день Збройних сил, оголосило про випуск пам'ятної монети вартістю в п'ять фунтів стерлінгів, присвяченої принцу Единбурзькому Філіпу, чоловікові британської королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року, повідомляє Интерфакс-Украина.
"У День Збройних сил, враховуючи видатну кар'єру принца Філіпа, як морського офіцера, я гордий представити цю монету, яка є даниною пам'яті принцу Единбурзькому. Він десятиліттями служив народу і її величності королеві", - сказав на спеціальній церемонії міністр казначейства Великої Британії Ріші Сунак.
На монеті зображений портрет принца Единбурзького, який він сам схвалив незадовго до смерті. Цю пам'ятну монету можна буде придбати на сайті Королівського монетного двору Великої Британії, у відділеннях британської королівської пошти і у спеціалізованих магазинах у країні і в світі.
Принц Філіп помер 9 квітня, не доживши два місяці до 100-річчя. На початку року йому зробили операцію на серці, він провів у лікарнях майже місяць - найдовший період, на який чоловік королеви коли-небудь був госпіталізований.
Чоловік Єлизавети II перестав брати участь в публічних заходах в 2017 році, пославшись на погіршення здоров'я.