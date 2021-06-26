У Великобританії випустили монету в пам'ять про принца Філіпа

Міністерство казначейства Великої Британії в суботу, коли в країні відзначається день Збройних сил, оголосило про випуск пам'ятної монети вартістю в п'ять фунтів стерлінгів, присвяченої принцу Единбурзькому Філіпу, чоловікові британської королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У День Збройних сил, враховуючи видатну кар'єру принца Філіпа, як морського офіцера, я гордий представити цю монету, яка є даниною пам'яті принцу Единбурзькому. Він десятиліттями служив народу і її величності королеві" , - сказав на спеціальній церемонії міністр казначейства Великої Британії Ріші Сунак.

Фото: royalmint.com

На монеті зображений портрет принца Единбурзького, який він сам схвалив незадовго до смерті. Цю пам'ятну монету можна буде придбати на сайті Королівського монетного двору Великої Британії, у відділеннях британської королівської пошти і у спеціалізованих магазинах у країні і в світі.

Принц Філіп помер 9 квітня, не доживши два місяці до 100-річчя. На початку року йому зробили операцію на серці, він провів у лікарнях майже місяць - найдовший період, на який чоловік королеви коли-небудь був госпіталізований.

Чоловік Єлизавети II перестав брати участь в публічних заходах в 2017 році, пославшись на погіршення здоров'я.