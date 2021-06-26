Леді Гага показала, який вигляд мала 10 років тому
Американська співачка і акторка Леді Гага поділилася з шанувальниками архівними кадрами, на яких позувала ще на початку своєї кар'єри. Знаменитість показала, який вигляд мала у віці 25 років 2011 року, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото Леді Гага опублікувала на сторінці в Instagram. На чорно-білих знімках зірка постала блондинкою з довгим волоссям і чубчиком.
На одному фото Леді Гага позувала в мереживному бюстгальтері, а на другому фото постала вже без нього, прикривши оголені груди руками. Ефектний образ знаменитість доповнила масивними чорними стрілками на повіках.
У дописі до фото артистка заявила, що перевидала альбом "Born This Way", який цього року відзначив своє десятиріччя.
Коротко про знаменитість:
- Леді Гага – американська співачка, автор пісень, продюсер, філантроп, дизайнер і акторка. Починала свою кар'єру з виступів у клубах, а до кінця 2007 року продюсер Вінсент Херберт підписав співачку на лейбл Streamline Records, який є відгалуженням Interscope Records.