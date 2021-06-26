Леді Гага показала, який вигляд мала 10 років тому

Леді Гага показала, який вигляд мала 10 років тому

Американська співачка і акторка Леді Гага поділилася з шанувальниками архівними кадрами, на яких позувала ще на початку своєї кар'єри. Знаменитість показала, який вигляд мала у віці 25 років 2011 року, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Леді Гага опублікувала на сторінці в Instagram. На чорно-білих знімках зірка постала блондинкою з довгим волоссям і чубчиком.

На одному фото Леді Гага позувала в мереживному бюстгальтері, а на другому фото постала вже без нього, прикривши оголені груди руками. Ефектний образ знаменитість доповнила масивними чорними стрілками на повіках.

Леді Гага показала, як змінилася за 10 років
Леді Гага показала, як змінилася за 10 років. Джерело: Instagram Леді Гаги

Леді Гага показала себе 25-річну
Леді Гага показала себе 25-річну. Джерело: Instagram Леді Гаги

У дописі до фото артистка заявила, що перевидала альбом "Born This Way", який цього року відзначив своє десятиріччя.

Коротко про знаменитість:

  • Леді Гага – американська співачка, автор пісень, продюсер, філантроп, дизайнер і акторка. Починала свою кар'єру з виступів у клубах, а до кінця 2007 року продюсер Вінсент Херберт підписав співачку на лейбл Streamline Records, який є відгалуженням Interscope Records.

Новини

analytics