Леді Гага показала, який вигляд мала 10 років тому

Американська співачка і акторка Леді Гага поділилася з шанувальниками архівними кадрами, на яких позувала ще на початку своєї кар'єри. Знаменитість показала, який вигляд мала у віці 25 років 2011 року, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Леді Гага опублікувала на сторінці в Instagram. На чорно-білих знімках зірка постала блондинкою з довгим волоссям і чубчиком.

На одному фото Леді Гага позувала в мереживному бюстгальтері, а на другому фото постала вже без нього, прикривши оголені груди руками. Ефектний образ знаменитість доповнила масивними чорними стрілками на повіках.

Леді Гага показала, як змінилася за 10 років. Джерело: Instagram Леді Гаги

Леді Гага показала себе 25-річну. Джерело: Instagram Леді Гаги

У дописі до фото артистка заявила, що перевидала альбом "Born This Way", який цього року відзначив своє десятиріччя.

Коротко про знаменитість: